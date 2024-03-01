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Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер: во сколько начало боя, где показывают трансляцию

Анатолий Малыхин — Ренье де Риддер: во сколько начало боя, где показывают трансляцию
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Уже сегодня, 1 марта 2024 года, в Лусаиле (Катар) будет проведён турнир ONE 166. Мейн-ивентом предстоящего мероприятия станет бой между россиянином Анатолием Малыхиным и Ренье де Риддером из Нидерландов. Они сразятся за титул организации в средней весовой категории, который удерживает де Риддер.

Малыхин является чемпионом ONE в двух весовых категориях. В 2022 году он уже побеждал Ренье. Тогда россиянин нокаутировал голландца в первом раунде.

Прямая трансляция боя Малыхин – де Риддер, как и всего турнира, доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Отметим, что Анатолий и Ренье выйдут на матче-реванш не ранее 19:00 по московскому времени.

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