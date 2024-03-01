Источник: Тим Цзю будет лишён титула WBO в случае поражения в бою с Турманом

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии WBO Тим Цзю может быть лишён титула. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Бен Дэймон. По его сведениям, WBO примет такое решение, если Тимофей проиграет Киту Турману.

«WBO повысила ставки в бою Тим Цзю и Кита Турмана, решив, что Цзю будет лишён титула чемпиона мира, если проиграет нетитульный поединок в весовой категории до 155 фунтов с Турманом», — написал Дэймон.

Напомним, поединок между Цзю и Турманом состоится 30 марта в Лас-Вегасе.

В общей сложности в активе Тимофея 24 поединка на профессиональном уровне, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Турмана 30 побед и одно поражение. Он становился чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBA Super.