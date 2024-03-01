Дастин Порье: каждый мой бой может стать для меня последним

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий поединок с французским проспектом Бенуа Сен-Дени. Их бой должен стать со-главным событием турнира UFC 299, который состоится 10 марта в Майами.

«Принял этот бой, чтобы по-настоящему испытать себя. Чтобы понять, есть ли у меня всё ещё возможность выступать на высоком уровне. Бенуа молод, голоден, у него серия побед, он финишировал своих последних пяти соперников. Это заставляет меня нервничать. Именно поэтому хочу броситься в самое пекло и провести бой с ним. И в таких поединках я проявляю себя лучше всего и именно с такими бойцами хочу драться. С парнями, которые выкладываются по полной, проявляют выдержку и хотят финишировать оппонента.

Это тот бой, который мне нравится. Каждый бой может стать для меня последним. Каждый бой. Мне уже 35 лет, а это будет мой 30-й бой в UFC»‎, — цитирует Порье портал BJ Penn.