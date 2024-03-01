Хабиб Нурмагомедов не понимает смысл организации боя между Холлоуэем и Гэтжи

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не понимает для чего промоушен решил организовать поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

«‎При всём уважении к Максу Холлоуэю, но я не знаю и не понимаю, почему UFC решили сделать этот бой. Джастин Гэтжи против Макса Холлоуэя — этот поединок не имеет смысла, как мне кажется. Холлоуэй должен был следующим драться с Илией Топурией, возможно, в сентябре. Джастин Гэтжи должен был драться с Исламом [Махачевым] в мае или июне. А победитель в боя Царукян — Оливейра должен был встретиться с победителем боя между Исламом и Джастином.

С кем теперь будет драться Топурия? Мовсар Евлоев — лучший вариант. Не знаю, даст ли Дана Уайт ему титульный бой. Моё мнение, он этого заслуживает. Но я не понимаю этого. В чём смысл? Почему они не дают Исламу поединок с Джастином Гэтжи, почему они заставляют его драться против Холлоуэя? Ислам готов драться с кем угодно»‎, — сказал Хабиб в интервью порталу MMAJunkie.