Турнир Наше Дело 82 состоится 6 марта

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Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82 будет проведён 6 марта в Санкт-Петербурге в Концертно-спортивном комплексе «Арена». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Турнир возглавит поединок между бывшим бойцом UFC в лёгком весе Дамиром Исмагуловым и бывшим чемпионом Гран-при в лёгком весе ACA Эдуардом Вартаняном. Бой будет проходить по правилам кикбоксинга.

В со-главном событии пройдёт бой между Хусейном Адамовым и Виктором Немковым, братом бывшего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадимом.

Напомним, что изначально турнир должен был пройти в Москве, на стадионе «Лужники». Однако 29 февраля пресс-служба лиги сообщила, что турнир переносится на неопределённый срок по техническим причинам.

Дамир Исмагулов имеет в своём активе 24 победы и 3 поражения. Эдуард Вартанян имеет 25 побед и 4 поражения.