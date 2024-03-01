Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турнир Наше Дело 82 состоится 6 марта

Турнир Наше Дело 82 состоится 6 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82 будет проведён 6 марта в Санкт-Петербурге в Концертно-спортивном комплексе «Арена». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Турнир возглавит поединок между бывшим бойцом UFC в лёгком весе Дамиром Исмагуловым и бывшим чемпионом Гран-при в лёгком весе ACA Эдуардом Вартаняном. Бой будет проходить по правилам кикбоксинга.

В со-главном событии пройдёт бой между Хусейном Адамовым и Виктором Немковым, братом бывшего чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадимом.

Напомним, что изначально турнир должен был пройти в Москве, на стадионе «Лужники». Однако 29 февраля пресс-служба лиги сообщила, что турнир переносится на неопределённый срок по техническим причинам.

Дамир Исмагулов имеет в своём активе 24 победы и 3 поражения. Эдуард Вартанян имеет 25 побед и 4 поражения.

Материалы по теме
Бой Эдуарда Вартаняна с Дамиром Исмагуловым перенесён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android