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Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан успешно сделали вес

Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан успешно сделали вес
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Российский боец Умар Нурмагомедов и казахстанский боец Бекзат Алмхан успешно сделали вес в преддверии поединка, который пройдёт в рамках турнира UFC Fight 238.

Умар показал на весах 61,69 кг. Аналогичный вес показал и его оппонент Бекзат Алмахан.

Главным событием турнира станет бой в тяжёлом весе между представителем Бахрейна Шамилем Газиевым и суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком.

Напомним, что Умар Нурмагомедов является непобеждённым и имеет в своём активе 16 побед. В августе 2023 года он должен был встретиться с Кори Сендхагеном в главном бою турнира UFC on ESPN 50, но был вынужден сняться с турнира из-за травмы плеча.

Бекзат Алмахан имеет в своё рекорде четырнадцать побед, двенадцать из которых были одержаны досрочно, и 1 поражение. Для него поединок с Умаром Нурмагомедовым станет дебютным в UFC.

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