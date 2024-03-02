Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут реванш

Брат Фёдора и Ивана Емельяненко, Александр, проведёт реванш с российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Об этом сообщили организаторы лиги Ural FC после турнира Ural FC 6.

Бойцы уже провели битву взглядов. Реванш состоится в рамках лиги Ural FC.

Напомним, что ранее Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик встречались в поединке по правилам бокса в рамках турнира Hardcore Boxing. Тогда победу одержал Вячеслав Дацик. Он нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде.

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 23 мая 2023 года под эгидой лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом был Евгений Ершов. Александр финишировал Евгения болевым приёмом в конце второго раунда.