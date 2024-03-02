Вячеслав Василевский победил Владислава Ковалёва

Российский боец ММА Вячеслав Василевский одержал победу раздельным решением судей в очном противостоянии с Владиславом «Белазом» Ковалёвым. Двое судей отдали победу Василевскому и один Ковалёву (47-46, 47-45 и 46-47, соответственно). Поединок возглавил турнир Ural FC 6.

Бой был организован по правилам бокса в ММА-перчатках. Поединок длился пять раундов по две минуты.

Напомним, что Вячеслав Василевский имеет в своём активе 36 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и 9 поражений, 4 из которых были нокаутом. Помимо этого, он также является многократным чемпионом мира по боевому самбо.

Владислав Ковалёв имеет в своём рекорде 7 побед, из которых 2 были одержаны нокаутом, и одно поражение сабмишеном.