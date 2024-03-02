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Стал известен новый соперник Вячеслава Борщёва

Стал известен новый соперник Вячеслава Борщёва
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Российский боец UFC Вячеслав Борщёв проведёт следующий поединок против американца Чейза Хупера, согласно информации портала MMAJunkie. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 242, который состоится 11 мая в Сент-Луисе, США.

Напомним, в своём активе Борщёв имеет семь побед, три поражения и одну ничью. В последнем поединке Вячеслав встретился с азербайджанским бойцом Назимом Садыховым в рамках турнира UFC 295, который прошёл 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Поединок завершился ничьёй согласно решению судей. Также поединок был удостоен бонуса за «Бой вечера».

Чейз Хупер имеет в своём рекорде 13 побед, три поражения и одну ничью. В UFC он выступает с 2019 года. В последнем поединке он победил Джордана Ливитта удушающим приёмом.

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