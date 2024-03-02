Камару Усман: люди не понимают, насколько сложно драться с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман оценил прогресс американского бойца Шона Стрикленда и рассказал о том, насколько сложно с ним драться.

«Я думаю, Шон Стрикленд определённо стал лучше, он вынослив и очень хорош. Он пришёл в себя и сейчас знает, кто он такой. Люди не понимают, насколько сложно драться с Шоном Стриклендом. Представьте, что вы участвуете в кулачном бою, а этот чёртов чувак стоит прямо перед вами. Просто ровно стоит. С ним и Хорхе Масвидалем труднее всего драться, потому что они стоят прямо. Кто так стоит в боях по ММА, когда есть вероятность, что тебя могут перевести в партер? Он просто стоит и делает эту странную штуку, когда просто поднимает руки вверх и даёт вам шанс ударить его по лицу», — приводит слова Усмана портал MMA Fighting.

Напомним, что Камару Усман и Шон Стрикленд встречались ранее. Их поединок состоялся на турнире UFC 210. Победу единогласным решением судей в очном противостоянии забрал Усман.