Махачев сделал предложение Хабибу насчёт звезды НБА Карри

Действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев отреагировал на встречу своего приятеля, бывшего обладателя пояса промоушена в том же весе Хабиба Нурмагомедова с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Хабиб посещал матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт», где и состоялась встреча.

«На регби забери его», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, матч между «Торонто» и «Голден Стэйт» завершился со счётом 120:105 в пользу гостевой команды. Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков. Кроме того, звёздный разыгрывающий сделал шесть подборов и шесть результативных передач.

Хабиб завершил карьеру после поединка с Джастином Гэтжи, состоявшегося в октябре 2020 года.