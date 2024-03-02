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Умар Нурмагомедов: надеюсь, после победы над Бекзатом я стану 8-м или 7-м в рейтинге UFC

Умар Нурмагомедов: надеюсь, после победы над Бекзатом я стану 8-м или 7-м в рейтинге UFC
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Российский боец, выступающий в легчайшем весе UFC, Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от потенциальной победы над казахстанским бойцом Бекзатом Алмаханом. Их поединок состоится на турнире UFC Fight Night 238.

«Я надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10. Все эти парни говорят: «‎Я 13-й (имеется в виду позиция в официальных рейтингах UFC. — Прим. «‎Чемпионата»), а Умар 12-й, я не хочу драться с ним, потому что он этого не заслуживает». Я надеюсь, что UFC поставят меня на восьмую или седьмую позицию после победы.

Эти парни уже старые, и они проиграли свои последние бои, поэтому и не заслуживают находиться в рейтинге так высоко. Например, Роб Фонт — сейчас он №8 или №9. Он проиграл пару боёв и должен уступить своё место. Может быть, в топ-15 он ещё может быть, но не в топ-8 лучших. Он этого не заслуживает», — приводит слова Умара портал MMAJunkie.

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