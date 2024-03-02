Джамал Хилл высказался о предстоящем поединке между О'Мэлли и Верой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл прокомментировал предстоящий титульный поединок между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой, назвав сильные стороны бойцов.

«Шон О'Мэлли очень быстр. У него очень хорошие удары, и он очень атлетичен. Вера любит идти вперёд. Ему нравится вступать с вами в бой, пробивать вам удары в лицо и превращать поединок в драку. В первом поединке он смог нанести ощутимый удар ногой по Шону, который травмировал его связки. Потом он смог забраться к нему в гард (положение в партере, при котором один человек лежит на спине, а второй наносит удары, находясь между его ног, в стойке. — Прим. «‎Чемпионата») и финишировать его. Шон значительно улучшился с тех пор, как они дрались в первый раз. Марлон стал лучше, и у него есть шансы, но его стиль в некотором роде остался прежним.

В стиле и уровне Шона всё ещё есть знаки вопроса, хотя мы видели, что он может показать и отточенный бокс, и жёсткий бой. Мы видели удары ногами и тому подобное. Он собирается идти вперёд. Он попытается наносить хорошие прямые и тяжёлые удары. Он попытается поймать тебя хуком всякий раз, когда ты попытаешься обойти его. Я предлагаю ему сделать это: попытаться посмотреть Шону в лицо. Единственное — у Шона очень быстрые ноги, так что загнать его в угол будет непросто.

Если Шон сможет поймать Марлона на контратаке несколькими быстрыми комбо, то он может поставить его в очень трудное положение. Я думаю, это то, что он должен делать. Выйди, воспользуйся преимуществом медленного старта от Марлона, разбей ему заднюю ногу и заставь его пройти через некоторые трудности раньше, чем он тебе сам их доставит», — приводит слова Хилла портал Middle Easy.