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Топурия спросил у фанатов, как они относятся к организации его поединка с О'Мэлли

Топурия спросил у фанатов, как они относятся к организации его поединка с О'Мэлли
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузинский боец Илия Топурия поделился заманчивой идеей провести поединок с обладателем пояса в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли.

«‎Я против Шона О'Мэлли. Кто хочет увидеть это?» — написал боец в своих социальных сетях.

Напомним, Топурия является непобеждённым и имеет в своём рекорде 15 побед, 13 из которых были одержаны им досрочно. Он завоевал пояс чемпиона UFC в поединке с австралийским бойцом Александром Волкановски на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля 2024 года. Илия Топурия победил Александра нокаутом во втором раунде.

Шон О'Мэлли имеет в своём активе 17 побед и одно поражение, ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На турнире UFC 299 ему предстоит защищать свой пояс в реванше с Марлоном Верой.

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