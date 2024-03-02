Топурия спросил у фанатов, как они относятся к организации его поединка с О'Мэлли

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузинский боец Илия Топурия поделился заманчивой идеей провести поединок с обладателем пояса в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли.

«‎Я против Шона О'Мэлли. Кто хочет увидеть это?» — написал боец в своих социальных сетях.

Напомним, Топурия является непобеждённым и имеет в своём рекорде 15 побед, 13 из которых были одержаны им досрочно. Он завоевал пояс чемпиона UFC в поединке с австралийским бойцом Александром Волкановски на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля 2024 года. Илия Топурия победил Александра нокаутом во втором раунде.

Шон О'Мэлли имеет в своём активе 17 побед и одно поражение, ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На турнире UFC 299 ему предстоит защищать свой пояс в реванше с Марлоном Верой.