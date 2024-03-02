Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев — о вызове Топурии в адрес О'Мэлли: мальчик не знает, чего хочет

Евлоев — о вызове Топурии в адрес О'Мэлли: мальчик не знает, чего хочет
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе UFC, Мовсар Евлоев отреагировал на пост чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, в котором он предложил идею организации боя с обладателем пояса UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

«Добавьте ещё одного парня к длинному списку, в который не входит реальный претендент на пояс. Мальчик не знает, чего хочет», — написал у себя в социальных постах Евлоев.

Напомним, Мовсар Евлоев является непобеждённым и имеет в своём рекорде 18 побед. Свой последний поединок он провёл на турнире UFC 297, который состоялся 20 января в Торонто, Канада. Его оппонентом стал англичанин Арнольд Аллен. Поединок завершился единогласным решением в пользу российского бойца.

Материалы по теме
Топурия спросил у фанатов, как они относятся к организации его поединка с О'Мэлли
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android