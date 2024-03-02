Евлоев — о вызове Топурии в адрес О'Мэлли: мальчик не знает, чего хочет

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе UFC, Мовсар Евлоев отреагировал на пост чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, в котором он предложил идею организации боя с обладателем пояса UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

«Добавьте ещё одного парня к длинному списку, в который не входит реальный претендент на пояс. Мальчик не знает, чего хочет», — написал у себя в социальных постах Евлоев.

Напомним, Мовсар Евлоев является непобеждённым и имеет в своём рекорде 18 побед. Свой последний поединок он провёл на турнире UFC 297, который состоялся 20 января в Торонто, Канада. Его оппонентом стал англичанин Арнольд Аллен. Поединок завершился единогласным решением в пользу российского бойца.