О’Мэлли: люди говорят, что Двалишвили нельзя победить

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке с грузинским претендентом Мерабом Двалишвили.

«Я смотрел бой Сехудо и Двалишвили и когда вернулся домой, подумал, что увидел ошибки. Я увидел возможности, которыми мог бы воспользоваться и потушить ему свет. Ещё три-четыре боя назад поединок с Мерабом не был таким захватывающим, у него одни решения, но никто не может его победить.

У него сумасшедший бензобак. Он проделал хорошую медийную работу. Он заявил о себе и победил Генри, победил кучу парней. Этот бой становится более захватывающим, когда люди говорят, что его нельзя победить», — сказал О’Мэлли в интервью Кевину Айоле.