WBA подтвердила, что Джермелл Чарло лишён титула в первом среднем весе

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально лишила чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло титула, сообщает обозреватель Дэн Рафаэль со ссылкой на главу организации Хильберто Мендосу.

Напомним, Чарло завоевал титул WBA в сентябре 2020 года, однако так и не провёл обязательную защиту, вместо этого дважды проведя объединительные поединки (первый завершился вничью) с аргентинцем Брайаном Кастаньо, а после поднявшись в весе к звёздному мексиканцу Саулю Альваресу.

Теперь, как и сообщалось ранее, вакантный титул оспорят россиянин Магомед Курбанов (25-0, 13 KO) и узбек Исраил Мадримов (9-0-1, 6 KO), поединок бойцов состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).