Инсайдер: чемпионский бой Курбанов – Мадримов сорван

Поединок за вакантный титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянином Магомедом Курбановым (25-0, 13 KO) и узбеком Исраилом Мадримовым (9-0-1, 6 KO), запланированный на 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), не состоится, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

«Согласно источникам, бой Исраил Мадримов — Магомед Курбанов за вакантный титул WBA в 154 фунтах, запланированный в карде Джошуа – Нганну, не состоится. Мадримов был снят из-за проблем на медицинском обследовании, проведённом Британским боксёрским советом, отвечающим за ивент», — написал Рафаэль в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, титул стал вакантным после того, как Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила американца Джермелла Чарло звания чемпиона мира.