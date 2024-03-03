Умар Нурмагомедов уверенно победил Бекзата Алмахана на UFC Fight Night 238

В Лас-Вегасе (США) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. Российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) Умар Нурмагомедов (16-0) встретился с казахстанцем Бекзатом Алмаханом (14-1).

На старте поединка Алмахан смог ударом руки сбить Нурмагомедова, после чего россиянин сразу же перевёл соперника в партер, захватив инициативу.

Второй раунд начался в стойке, но уже через минуту Нурмагомедов вновь повалил Алмахана и начал планомерно разбивать его локтями. Казахстанец предпринял несколько попыток выбраться из-под соперника, но не преуспел.

Третий раунд также прошёл под диктовку Нурмагомедова, навязавшего борьбу.

Результат: победа Умара Нурмагомедова единогласным решением.