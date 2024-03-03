Мокаев победил Переса на турнире UFC Fight Night 238

В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. В рамках основного карда американец Алекс Перес встретился с представителем Грузии Мухаммадом Мокаевым.

Бой продлился все три раунда и завершился победой грузина единогласным решением. Таким образом, Мокаев одержал 12-ю победу подряд в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, в основном карде россиянин Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзатом Алмахана единогласным решением.

В главном поединке турнира представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк встретится с россиянином Шамилем Газиевым. В соглавном бою бразилец Витор Петрино сразится с австралийцем Тайсоном Педро.