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Мокаев победил Переса на турнире UFC Fight Night 238

Мокаев победил Переса на турнире UFC Fight Night 238
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В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238. В рамках основного карда американец Алекс Перес встретился с представителем Грузии Мухаммадом Мокаевым.

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Алекс Перес - Мухаммад Мокаев (W)
03 марта 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Мухаммад Мокаев
Окончено
UD
Алекс Перес

Бой продлился все три раунда и завершился победой грузина единогласным решением. Таким образом, Мокаев одержал 12-ю победу подряд в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, в основном карде россиянин Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзатом Алмахана единогласным решением.

В главном поединке турнира представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк встретится с россиянином Шамилем Газиевым. В соглавном бою бразилец Витор Петрино сразится с австралийцем Тайсоном Педро.

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