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Мокаев: на UFC 301 я готов подраться за пояс, дайте мне этот шанс

Мокаев: на UFC 301 я готов подраться за пояс, дайте мне этот шанс
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Грузинский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев попросил дать ему титульный бой. Напомним, на турнире UFC Fight Night 238 грузин одолел американца Алекса Переса единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Алекс Перес - Мухаммад Мокаев (W)
03 марта 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Мухаммад Мокаев
Окончено
UD
Алекс Перес

«На UFC 301 я готов подраться за пояс. Дана, Хантер, Мик, дайте мне этот шанс», — сказал Мокаев после боя.
Таким образом, Мокаев одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Один бой Мокаева был признан несостоявшимся.

Напомним, в основном карде UFC Fight Night 238 россиянин Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением. В главном поединке турнира представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк встретится с россиянином Шамилем Газиевым.

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