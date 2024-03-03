Умар Нурмагомедов ответил на обвинения в том, что он часто снимается с боёв

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов ответил на обвинения в свой адрес о том, что он часто снимается с боёв.

«Все говорят, что я снимаюсь с боёв. По моей вине были отменены всего два боя. Перед боем с Сергеем Морозовым я сильно заболел, но позже провёл с ним бой. Во второй раз я снялся из-за травмы плеча с поединка с Сэндхагеном. Я перенёс операцию и надеюсь, что всё же проведу с ним бой. Все остальные случаи — пандемия, смерть дяди, срывы по вине соперников. Все говорят, что Умар снялся восемь раз. Нет, я снимался только дважды», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 238 Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением.

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