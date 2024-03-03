Умар Нурмагомедов: я говорю серьёзно, что могу размазать и финишировать Петра Яна

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал об уверенности в своих силах. Ранее Нурмагомедов заявил, что не считает Петра Яна серьёзным соперником для себя.

«Когда я говорю, что могу размазать и финишировать Петра Яна, то я говорю это серьёзно. Я могу это сделать. Когда говорю, что могу финишировать Сэндхагена, то я знаю, что могу это сделать. Не потому что я какой-то Геракл, просто я знаю свою команду», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

На турнире Fight Night 238 Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением.

9 марта на турнире UFC 299, который состоится во Флориде (США), Ян проведёт поединок с китайцем Сонгом Ядонгом.

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