Белал Мухаммад оценил выступление Мокаева на UFC Fight Night 238

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад высказался о выступлении проспекта наилегчайшего дивизиона (до 57 кг) Мухаммада Мокаева в поединке с американцем мексиканского происхождения Алексом Пересом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США).

«Мухаммад сделал достаточно… Его стойка была хороша, ему нужно больше верить в неё. Перес был готов к борьбе», — написал Мухаммад в соцсети X (ранее Twitter).

Поединок Мухаммеда Мокаева и Алекса Переса завершился победой дагестанского бойца единогласным решением судей. Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из шести побед, четыре из которых были одержаны досрочно.