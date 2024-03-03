Мокаев заявил, что перед поединком он перенёс четыре стафилококковые инфекции

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев обратился к фанатам после победы над американским бойцом Алексом Пересом.

«23 года, 12-0 в профи, 23-0 в любителях, 6-0 в UFC. Альхамдулиллах за всё. Спасибо всем за поддержку.

Для меня было важнее всего набрать вес. Я перенёс четыре стафилококковых инфекций за три недели. Антибиотики убили мою иммунную систему. Я вижу, как некоторые хейтеры говорят гадости о моём выступлении, но вы не видите то, через что мы, бойцы, проходим»‎, — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, Мухаммад Мокаев победил Алекса Переса единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 238. После поединка он бросил вызов чемпиону категории Александру Пантоже.