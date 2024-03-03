Чендлер — о поединке с Конором: UFC никогда не предлагали мне другого оппонента

Американский боец и бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер заверил, что его поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором состоится.

«Во-первых, я бы посоветовал беспокоиться о себе (Он имеет в виду тех фанатов, которые считают, что он зря тратит своё время и простаивает впустую. — Прим. «Чемпионата»). Во-вторых, я в конце концов понимаю, что делаю то, что должен. Очевидно, вы знаете, что это не высечено на камне (Имеется в виду, что бой пока не утверждён. — Прим. «Чемпионата»), но ни один бой никогда не высекается на камне, пока контракт не подписан. И, честно говоря, ничто не может быть высечено на камне, пока ты не войдёшь в октагон, дверь не закроется, а затем Брюс Баффер объявит твоё имя. UFC никогда не меняли направление, никогда не предлагали мне другого соперника.

Этот простой не сказывается негативно на мне. К счастью, я бизнесмен, отец, муж, парень, который сильно занят не только боями. У меня несколько источников дохода. Мне не нужно полагаться только бои. Так что я смог взять годичный отпуск и вложиться в другие предприятия, другие возможности, другие предпринимательские начинания, которыми я занимаюсь», — приводит слова Чендлера портал OutKick.