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Умар Нурмагомедов выразил уважение Бекзату Алмахану после боя

Умар Нурмагомедов выразил уважение Бекзату Алмахану после боя
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Российский боец смешанных единоборств, а также брат Хабиба и Усмана Нурмагомедова Умар встретился со своим оппонентом казахстанским бойцом ММА Бекзатом Алмаханом.

Бойцы поблагодарили друг друга за бой, обнялись и пожали руки в знак уважения.

Напомним, их поединок состоялся в главном карде турнира UFC Figh Night 238. Изначально турнир должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако ввиду технических проблем он был перенесён в Лас-Вегас и проведён на домашней арене лиги в UFC Apex.

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Бекзатом Алмаханом прошёл все три раунда. Победу единогласным решением судей со счётом 30-25, 30-26 и 30-25 одержал Умар Нурмагомедов. Для россиянина эта победа стала 17-й подряд. Он по-прежнему является непобеждённым.

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