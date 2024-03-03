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Определился новый чемпион WBA в полулёгком весе

Определился новый чемпион WBA в полулёгком весе
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В Вероне (США) состоялся вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank. В соглавном бою вакантный титул WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) оспорили американец Рэймонд Форд (14-0-1, 7 KO) и узбек Отабек Холматов (12-0, 11 KO).

Победу техническим нокаутом в 12-м раунде одержал Форд.

Рэймонду Форду 24 года. Американец, победитель национального американского турнира «Золотые перчатки» 2018 года, дебютировал на профессиональном ринге в 2019-м и имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) соотечественником Джесси Магдалено.

Ранее стало известно, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально лишила титула американца Джермелла Чарло.

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