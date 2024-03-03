Бенавидес ответил на отказ Канело драться с ним за $ 55 млн

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес отреагировал на отказ мексиканца Сауля Альвареса драться с ним за $ 55 млн.

«Его поступки говорят о многом. Он был на пороге сложнейшего боя в карьере, поэтому и ушёл с PBC. Я не буду его ждать. Моя карьера не заканчивается, хотя это расстраивает. Портится не моя репутация. Причина, по которой наш бой не состоялся, в том, что Альварес не хочет драться. Всё просто», — приводит слова Бенавидеса ESPN.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит дивизиона.