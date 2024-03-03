Кроуфорд ответил, может ли состояться его бой с Тимом Цзю

Лидер рейтинга pound-for-pound непобеждённый американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке с чемпионом WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийцем Тимом Цзю.

«Цзю предстоит тяжёлый бой с Турманом. Надеюсь, после этого мы сможем определить наш следующий шаг. В списке соперников есть несколько парней. И победитель боя Цзю и Турмана один из них», — цитирует Кроуфорда инсайдер Майкл Бенсон.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.