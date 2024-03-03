Инсайдер: Сауль Альварес и Хайме Мунгия близки к соглашению о бое

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) близок к организации поединка с соотечественником Хайме Мунгией (43-0, 34 KO), сообщает инсайдер Сальвадор Родригес.

«Канело и Мунгия находятся на стадии, максимально близкой к соглашению. Впервые два мексиканца сразятся за четыре пояса. Бой, несомненно, станет самым дорогим в истории трёхцветного бокса и создаст сенсационную атмосферу», — написал Родригес в соцсети X (ранее Twitter).

Хайме Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в мае 2018-го сразился за титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), досрочно остановив американца Садама Али, после чего провёл пять успешных защит.