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Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Цзю и Турмана

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Цзю и Турмана
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Китом Турманом.

«Тим Цзю впечатлил меня в последних двух боях, но мне как поклоннику Киту Турмана тяжело ставить против него. Многим он не нравится, но я считаю, что его тяжело победить, у него действительно хороший IQ, так что я болею за Турмана. Я могу ошибиться, но таков мой выбор», — написал Стивенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Цзю в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением американца Брайана Мендосу. Турман не дрался с февраля 2022 года, когда одолел по очкам экс-чемпиона и соотечественника Марио Барриоса.

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