«Сейчас же!» Двалишвили призвал Малыхина вернуть ему долг в размере $ 39 тыс.

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к россиянину Анатолию Малыхину.

«Вау, Анатолий Малыхин — чемпион трёх дивизионов! Но настоящий мужчина платит по счетам! Ты поспорил со мной в 2021 году на $ 50 тыс. и заплатил $ 11 тыс. Встань, будь мужиком, положи свои деньги туда, где твой длинный язык. Я дал тебе достаточно времени и гонялся за тобой достаточно долго. Переведи $ 39 тыс. сейчас же!» — написал Двалишвили.

Бой, прошедший в рамках турнира UFC 298 между Двалишвили и Генри Сехудо, продлился все три раунда и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). На счету Мераба 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.