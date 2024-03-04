Сидельников оценил шансы Петра Яна вернуться в титульную гонку

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался по поводу шансов соотечественника Петра Яна вернуться в титульную гонку UFC.

«Что касается титульной гонки, сейчас будет показательный бой. Если он действительно покажет того голодного Яна, которым он был, когда стал чемпионом, то, думаю, да, может вернуться. Если будут нюансы, проблемы, то будет тяжело. Ему надо возвращаться к тому голоду, который был у него раньше», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Ян и представитель Китая Сонг Ядонг сразятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 299. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 10 марта мск.

Всего в активе Петра в смешанных единоборствах 21 поединок, в которых он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою, который проходил 12 марта 2023 года, россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке одолел американца Криса Гутьерреса.