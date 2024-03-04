О’Мэлли: бой с Умаром Нурмагомедовым — самый тяжёлый для меня

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Люди считают, что я избегаю тяжёлых боёв. Бой с Умаром, вероятно, самый тяжёлый для меня. Но в нём должен быть смысл.

Умар пока не звезда. Я — звезда. Марлон Вера — звезда. А Умар – потенциальная звезда, по крайней мере, из-за фамилии. Я никогда не смотрел бои этого парня. Видел нарезки, он очень опытный, тренируется в хорошем зале, его фамилия Нурмагомедов, и он россиянин. У него есть потенциал», — приводит слова О’Мэлли ESPN.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 238 в феврале, Нурмагомедов победил единогласным решением казахстанца Бекзата Алмахана.