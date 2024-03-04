Рой Джонс объяснил, почему Канело не стал драться с Бенавидесом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший прокомментировал отказ звёздного мексиканца Сауля Альвареса от поединка с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом.

Напомним, ранее стало известно, что Альварес отказался от боя с Бенавидесом за $ 55 млн и досрочно разорвал сделку с PBC.

«Здесь сложно определить победителя. Бенавидес выбрасывает много ударов, но иногда сила способна вмешаться и изменить ситуацию. Вопрос заключается в том, готов ли Канело идти на риск? Сейчас я и вправду не считаю, что у него есть резон. Если он не сможет потрясти Бенавидеса за первые три-четыре раунда, то вряд ли победит», — приводит слова Джонса издание BoxingScene.

Ранее Бенавидес ответил на отказ Канело драться с ним за $ 55 млн.