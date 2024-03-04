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Ядонг показал впечатляющую форму перед боем с Петром Яном

Ядонг показал впечатляющую форму перед боем с Петром Яном
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Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг продемонстрировал актуальную форму перед боем с экс-чемпионом организации россиянином Петром Яном, который состоится 10 марта на турнире UFC 299 во Флориде (США).

Фото: из личного архива Сонга Ядонга

Сонгу Ядонгу 26 лет. Китаец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые подрался в UFC. Всего за карьеру в организации Ядонг провёл 13 боёв, в 10 из них одержав победы.

Петру Яну 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул, победив техническим нокаутом звёздного бразильца Жозе Альдо, однако в первой же защите уступил дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу. В настоящий момент россиянин идёт на серии из трёх поражений.

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