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Диллиан Уайт оправдан в деле об употреблении допинга

Диллиан Уайт оправдан в деле об употреблении допинга
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Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт оправдан в деле об употреблении допинга.

Атлетическая комиссия штата Техас, выдавшая профессиональную лицензию Уайта, постановила, что запрещённое вещество попало в организм спортсмена через загрязнённую добавку.

«Было очень тяжело, но я знал, что невиновен. Сильнее всего я чувствую облегчение, но и, конечно же, испытываю злобу, поскольку понимаю, чего это мне стоило. Это стоило мне шанса победить Джошуа. Я являюсь частным лицом, и мне пришлось раскрыть свою жизнь ради расследования», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, 12 августа Уайт должен был провести реванш с двукратным чемпионом мира и соотечественником Энтони Джошуа, однако за несколько дней до поединка стало известно о его положительной допинг-пробе.

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