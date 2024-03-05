Тайсон Фьюри снова высказался о переносе боя с Александром Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился мнением о переносе боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) из-за рассечения.

«Знаете что? В этой игре дерьмо случается. Это было не в первый раз и не будет в последний. Бои отменяются из-за травм. Сначала я был немного разозлён, думал, что бой не состоится, потому что у нас не было даты. Но как только мы получили дату через два дня – это была фантастика. Всё хорошо», — цитирует Фьюри The Stomping Ground.

Напомним, изначально бой Фьюри и Усика должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Проморолик к бою Фьюри — Усик