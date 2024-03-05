Пётр Ян — Сонг Ядонг: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого встретятся экс-обладатель титула промоушена в легчайшей весовой категории Пётр Ян (Россия) и Сонг Ядонг, представляющий Китай.

Увидеть турнир можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция спортивного мероприятия будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать бой Яна и Ядонга и основные события турнира. Предварительный кард стартует в 02:00 мск, основной запланирован на 06:00 мск.

В общей сложности Пётр провёл 21 поединок в смешанных единоборствах, где одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою он уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для россиянина третьим подряд. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.