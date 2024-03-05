Умар Нурмагомедов поднялся на три места и вошёл в топ-10 легчайшего веса UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поднялся сразу на три позиции в обновлённом рейтинге UFC, благодаря чему вошёл в топ-10 в легчайшем дивизионе. В настоящий момент Умар занимает 10-е место.

Также отметим, что непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, поднялся на одну позицию в легчайшем весе. Теперь он седьмой.

Напомним, в последнем бою Умар встречался с представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом и победил его единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Мокаев в последнем поединке победил Алекса Переса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Умар Нурмагомедов выразил уважение Бекзату Алмахану после боя: