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Штырков: если бы Ян не хотел вернуться на серию побед, не тратил бы столько средств

Штырков: если бы Ян не хотел вернуться на серию побед, не тратил бы столько средств
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Российский боец ММА Иван Штырков поделился ожиданием от предстоящего поединка своего соотечественника Петра Яна с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их бой пройдёт в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами на UFC 299.

«Знаю, что Пётр Ян заряжен. Я делаю выводы из того, что я видел. Он хочет вернуться на победную серию. Всё в его силах. Если бы это было не так, он бы не тратил столько времени, средств и сил на подготовку. Он бы не вёл такие долгие кэмпы, не вёл бы их так ответственно. Я думаю, что он заряжен и у него огромное желание. Всё зависит от состояния физического: если всё будет замечательно, то мы увидим Петра, по которому мы соскучились. Мои ожидания от боя? NO MERCY», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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