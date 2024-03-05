Шон О'Мэлли — Марлон Вера: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном поединке которого встретятся обладатель титула промоушена в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли из США и пятый номер рейтинга Марлон Вера из Эквадора.

Увидеть спортивное шоу можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция спортивного мероприятия будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет освещать как главный бой, так и прочие поединки. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, основной запланирован на 6:00 мск.

О’Мэлли в последнем бою сражался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Поединок закончился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса. Вера в последнем поединке одолел бразильца Педро Муньоса.