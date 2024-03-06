Назван боец, который будет страховать поединок О’Мэлли — Вера на UFC 299

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили будет страховать титульный поединок между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 299. Об этом информирует Knock Out Representation. Издание MMA Junkie также подтвердило эту информацию.

Напомним, поединок между О'Мэлли и Верой пройдёт 10 марта в Майами.

Напомним, О’Мэлли в последнем поединке встречался с действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (США). Бой завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса лиги Даны Уайта. Вера в последнем поединке победил представителя Бразилии Педро Муньоса.