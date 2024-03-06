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Шон О'Мэлли — Марлон Вера: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Шон О'Мэлли — Марлон Вера: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами состоится турнир UFC 299, главным событием которого станет поединок чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории Шона О’Мэлли из США и эквадорца Марлона Веры, занимающего пятое место в дивизионе.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет освещать как главный бой, так и прочие поединки. Предварительный кард стартует в 2:00 по московскому времени, главный кард запланирован на 6:00 мск.

Напомним, Шон в последнем поединке встречался с соотечественником, действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой закончился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса. Вера в последнем поединке одолел бразильца Педро Муньоса.

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