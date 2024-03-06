Гвоздик – о поражении в бою с Бетербиевым: возможно, я был готов не на 100%, а на 200%

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик вспомнил о поединке с россиянином Артуром Бетербиевым, состоявшемся в 2019 году. Гвоздик тогда потерпел поражение в десятом раунде.

«Не исключено, что я был готов не на 100%, а на 200%. Возможно, просто Бетербиев оказался очень сильным. Я рассказываю о своих впечатлениях. О том, что и как я чувствовал в той сложившейся ситуации. Не исключено, что это просто мои оправдания. Не исключено, что мне так просто показалось. Не исключено, что это моё эго говорило мне: «Слушай, ты должен говорить всем, что это не твоя вина. Ты должен говорить всем, что просто был не готов», — приводит слова Гвоздика vRINGE.com.

Ранее стало известно, что Гвоздик дал согласие на бой с представителем США Дэвидом Бенавидесом.