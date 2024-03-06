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Кори Сэндхаген дал ответ на вызов Умара Нурмагомедова

Кори Сэндхаген дал ответ на вызов Умара Нурмагомедова
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Американский боец UFC Кори Сэндхаген, выступающий в легчайшем весе, заявил о готовности провести поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Напомним, после победы в бою с представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом Умар в очередной раз бросил вызов американцу.

«У меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром. Особенно раз мне то и дело говорят, что это будет бой за звание главного претендента на титул. Если они так высоко его ценят, давайте сделаем это», — сказал Сэндхаген в интервью журналисту Шакиэлу Маджури.

Отметим, что Нурмагомедов и Сэндхаген уже должны были встретиться друг с другом. Однако их бой сорвался из-за травмы россиянина. На счету Умара 17 побед в 17 боях. В активе Кори 17 побед при четырёх поражениях.

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