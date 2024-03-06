Тренер Бетербиева оценил шансы на организацию боя с Биволом 1 июня

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, высказался о шансах на организацию поединка с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом, который, по слухам, может состояться в июне.

«Я считаю, бой состоится. 1 июня – хорошая дата. Я знаю, что у Артура есть пара нюансов, но это не имеет общего с чем-то большим, это просто вторичные моменты, с которыми приходится иметь дело. По правде говоря, я очень оптимистично настроен на 1 июня», — приводит слова Рэмси издание BoxingScene.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, проведя добровольную защиту титула.

Бетербиев в январе досрочно остановил бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.