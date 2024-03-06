«Это будет самый важный бой в моей жизни». Сонг Ядонг — о поединке с Петром Яном

Китайский боец легчайшего веса UFC Сонг Ядонг высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом этого дивизиона Петром Яном.

«Определённо этот бой будет самым важным в моей жизни. Если я выиграю этот поединок, то стану на шаг ближе к титулу чемпиона. Этот бой действительно интересовал меня очень давно. Мы должны были драться в декабре, но по какой-то причине он отказался. Он получил травму или что-то в этом роде. Сейчас самое подходящее время. У меня было много времени, чтобы подготовиться.

Пётр — бывший чемпион, боец высшего уровня. Он способен на многое. К тому же я думаю, что он победил Шона О'Мэлли. Он определённо всё ещё великий боец, и мне кажется, что долгий простой никак на него не повлиял. Возможно, это дало ему больше времени, чтобы отточить свои навыки, вывести их на новый уровень», — приводит слова Сонг Ядонга издание Cagesade.

Напомним, бой Сонг Ядонга и Петра Яна состоится на турнире UFC 299, который пройдёт 10 марта.