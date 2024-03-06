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Пётр Ян ответил Умару Нурмагомедову, заявившему, что он может победить его

Пётр Ян ответил Умару Нурмагомедову, заявившему, что он может победить его
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян ответил на слова непобеждённого проспекта дивизиона и соотечественника Умара Нурмагомедова, заявившего, что он способен досрочно победить его.

«Я слышал, но меня это не задевает. Умар сейчас делает то, что ему нужно делать. Ему нужно говорить. Он и говорит. Знаете, сколько Умару лет сейчас? Я точно не знаю, но в это время я уже был чемпионом, а у Умара ещё не получилось это сделать, поэтому его это, безусловно, задевает. Я понимаю его мотивацию, его желание завоевать титул — это нормальные мысли», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта на турнире UFC 299, который состоится во Флориде (США), Ян проведёт поединок с китайцем Сонгом Ядонгом. На данный момент россиянин идёт на серии из трёх поражений.

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